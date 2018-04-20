В Кабмине для улучшения бизнес-климата обещают пересмотреть 5000 регуляторных актов

В течение 2017 года Минэкономразвития вместе с Офисом эффективного регулирования при поддержке международных партнеров систематически пересмотрело более 2000 регуляторных актов.

Министерство экономического развития и торговли Украины планирует до 2021 года пересмотреть 5000 регуляторных актов, о чем во время форума, посвященного защите прав потребителей, сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

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«Это 5000 точек, вокруг которых мы можем двигаться по культуре, по ценностной и сбалансированной взаимовыгодной политике между государством, бизнесом и потребителем», - сказал он.

По словам Кубива, в течение 2017 года Минэкономразвития вместе с Офисом эффективного регулирования при поддержке международных партнеров систематически пересмотрело более 2000 регуляторных актов.

Как сообщал УНИАН, правительство в 2017 году суммарно отменило более 450 устаревших регуляторных актов, что позволяет улучшить бизнес-климат в стране.

Процесс дерегуляции экономики в Украине активно ведется с 2014 года и предполагает отмену или обновление регуляторных решений, что позволит одновременно сохранять контроль за определенными видами деятельности и не создавать дополнительных барьеров для них.