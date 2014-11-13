Украина получила €260 млн помощи от Евросоюза

Украина получила очередной транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза в объеме 260 млн евро, сообщила пресс-служба министерства финансов Украины.

«В рамках финансового сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом Украина получила кредит в сумме 260 млн евро (второй и третий транш макрофинансовой помощи ЕС)», - говорится в сообщении министерства.

Согласно сообщению, кредитные ресурсы были привлечены под 1,375% годовых, срок погашения кредитных обязательств - до 4 октября 2024 года.

Как сообщал УНИАН, общая поддержка Украины Евросоюзом в рамках макрофинансовой помощи составляет 1,61 млрд евро. Эта поддержка является частью широкого пакета помощи Украине, о котором Еврокомиссия объявила 5 марта 2014 года.

Читайте такжеЕИБ может выделить Украине €400 млн на проекты малого и среднего бизнесаВ апреле текущего года Украина утвердила и подписала программы сотрудничества с ключевыми кредиторами страны – Всемирным банком и Международным валютным фондом. Двухлетняя программа кредитования экономики Украины со стороны МВФ предполагает выделение 17 млрд долл., из которых 4,5 млрд долл. Украина уже получила.

По линии Всемирного банка Украина получила 2,5 млрд долл. из общей суммы финансовой помощи, согласованной на 2014 год в объеме 3,5 млрд долл.