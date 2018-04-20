Турция вывела из США свой золотой запас

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США силам самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической группировкой.

Центральный банк Турции вывел в 2017 году из Федеральной резервной системы США свой золотой резерв в размере 28,7 тонны золота.

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Об этом сообщает Прайм со ссылкой на годовой отчет Центробанка Турции.

В отчете отмечается, что на конец 2016 года золотой запас ЦБ Турции, хранившийся в ФРС США, составил 28,689 тонны, тогда как на конец 2017 года в соответствующей графе стоит прочерк.

Как сообщает газета Milliyet, свои золотые резервы из-за рубежа вывели также крупнейшие турецкие частные банки, откликнувшись на призыв президента Турции Тайипа Эрдогана "избавиться от давления курса валют и использовать против доллара золото". Так, Halk Bankas также перевел в Турцию хранившееся за рубежом золото в объеме 29 тонн. По данным источников издания, всего в страну из-за рубежа было возвращено 220 тонн золота.

Стало известно, что процедуры по возвращению своих золотых запасов из Великобритании начали Ziraat Bankas и VakifBank (57 и 38 тонн соответственно).

Центробанк Турции имел на конец 2016 года золотой запас в размере 14 миллиардов долларов, в 2017 году эта цифра достигла 23,5 миллиарда.

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США силам самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической группировкой, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой ИГИЛ.

Отношения Анкары и Вашингтона обостряет также проходящий в США суд над заместителем гендиректора турецкого Halkbank Мехметом Хаканом Атиллой, которого власти США арестовали в марте прошлого года. Он обвиняется в том, что вступил в сговор с ранее арестованным в США турецко-иранским бизнесменом Резой Заррабом, чтобы осуществить многомиллионные транзакции в пользу Ирана в нарушение санкций. Зарраб сообщил на суде, что заплатил 50 миллионов долларов взяток министру финансов Турции, чтобы провести эту сделку.