У министра финансов Данилюка нашли тайную квартиру в Лондоне

Официальных средств на приобретение данной недвижимости чиновник не имел, отмечает журналист Дубинский.

Министр финансов Украины Александр Данилюк в 2017 году приобрел в Лондоне квартиру за 766 тыс. фунтов стерлингов (28,8 млн грн), однако не указал ее в своей декларации.

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Об этом пишет журналист Александр Дубинский на своей странице в Facebook.

Официальных средств на приобретение данной недвижимости чиновник не имел, отмечает Дубинский.

«Этот факт является основанием для проверки НАЗК и расследовании НАБУ о возможном незаконном обогащении министра. Статья криминального кодекса 368-2 предусматривает за это наказание в виде 2 лет тюрьмы», - написал журналист.

В статье на своем сайте Дубинский рассказал, как удалось раскрыть факт тайного приобретения Данилюком элитного жилья в столице Великобритании. По его словам, по состоянию на декабрь 2017 года супруга министра Ольга Данилюк была зарегистрирована по неизвестному ранее адресу в Лондоне: 100 Greencroft Gardens, flat 2 London NW6 3PH.

Анализ предложений агентств недвижимости позволил выяснить, что данная квартира находилась в листинге агентства недвижимости Chelsea Square. Согласно ее описанию на сайте продавца, она имеет две спальни, две ванные комнаты и цокольный этаж с приватным садом в четырехэтажном доме. Кроме того, недвижимость находится всего в полумиле от Финчли-роуд и станции метро. На сайте агентства также указано, что с 2001 года эта квартира подорожала на 550 тыс. фунтов стерлингов, и ее цена составляет 766 тыс. фунтов стерлингов.

В списке жильцов данного дома в 2017 году наравне с Ольгой Данилюк числился и Александр Данилюк. Однако ни информации о владении данной квартирой, ни информации об использовании этого жилья в своей декларации министр финансов не указал, пишет журналист.

Следует отметить, что согласно пункту 2 статьи 52 Закона Украины "О предотвращении коррупции", в случае существенного изменения в имущественном состоянии субъекта декларирования, а именно получения им дохода, приобретение имущества на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года, декларант в десятидневный срок с момента получения дохода или приобретения имущества обязан письменно уведомить об этом НАПК. Но, исходя из опубликованно декларации Данилюка, он факте приобретения жилья Национальное агенство не уведомил.

"Причем, даже если данная квартира находилась у него в аренде, — это не может быть оправданием сокрытия информации от НАПК, так как, согласно презентации агентства недвижимости, стоимость аренды такого жилья составит более 2000 фунтов стерлингов в месяц, или 24 тыс. фунтов стерлингов в год, что также требует обязательного декларирования", — подчеркивает Дубинский.

До 1 апреля 2018 года Данилюк, в соответствии с ст. 45 ЗУ «О предотвращении коррупции», подал декларацию про доходы за 2017 год (декларация подана 31.03.2018 г.), в которой информации о недвижимом имуществе в Англии нет.

Согласно р.4 ст. 45 ЗУ «О предотвращении коррупции» у Данилюка были законные основания в течение семи дней после подачи декларации - подать исправленную декларацию про доходы за 2017 год и отобразить приобретенное им имущество, однако министр данной нормой закона не воспользовался.

Все, что глава Минфина указал в уточнениях к своей декларации — это факт получения дохода от отчуждения недвижимого имущества. Однако никаких упоминаний о приобретении нового жилья в документе он не сделал.

Кроме того, Дубинский обращает внимание и на то, что в договоре по продаже акций Данилюком резиденту Великобритании 29 октября 2010 года зафиксирован еще один адрес проживания министра финансов в Лондоне — 26 Noblefield heights, NO 2NX London, United Kingdom, который также подлежит проверке, поскольку не отображен в декларации министра.