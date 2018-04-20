Суд арестовал экс-заместителя председателя правления «Укргазбанка»

Экс-менеджеру инкриминируют среди прочего фиктивное предпринимательство.

Суд избрал бывшему заместителю председателя правления ПАО «Укргазбанк» меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 40 миллионов гривень.

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Как сообщили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины, такое решение суд принял сегодня, 20 апреля.

В Департаменте напомнили, что правоохранителями разоблачена схема вывода и завладения средствами «Укргазбанка». Путем предоставления кредита заранее созданному подконтрольному фиктивному предприятию из государственного банка было выведено 100 миллионов гривень.

13 апреля экс-заместителю председателя правления банка было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.