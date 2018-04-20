Нацбанк: минус госбюджета вырастет в следующем году

16:30, 20 апреля 2018
Финансы
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В 2020 году дефицит госбюджета снизится до 2% ВВП – Нацбанк / фото УНИАН

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Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины за апрель, опубликованном на сайте регулятора.

По прогнозам НБУ, в 2020 году дефицит снизится до 2% ВВП.

Показатель дефицита к ВВП по итогам 2017 года Нацбанк оценил в 1,3% ВВП.

Справка УНИАН. Госбюджет Украины за 2017 год выполнен с дефицитом на уровне 47,850 млрд грн, что в 1,5 раза ниже показателя за предыдущий год и составляет 58,2% годового планового показателя.

По оценкам Министерства финансов, дефицит госбюджета Украины за 2017 год составил около 1,6% ВВП.

Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.

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