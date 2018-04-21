Баланс недели: гривня по 30, неподъемная для экономики «минималка» и казус Вовка

Одним из важных событий уходящей недели стало утверждение правительством основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы. Документ чрезвычайно важен – он демонстрирует, как Кабмин оценивает текущую ситуацию в экономике страны и прогнозирует дальнейшее развитие ситуации.

Наибольший резонанс вызвал прогноз курса нацвалюты на ближайшие три года. Так, по расчету Министерства финансов, в 2019 году ожидается среднегодовой курс гривни на уровне 30,5 грн/долл., в 2020 и 2021 году - 31,4 грн/долл. и 31,8 грн/долл., соответственно. То есть, национальная валюта и дальше будет держать только один курс – на девальвацию.

Что касается экономики, то в 2019 году она будет расти до 3,6%, а в 2020 и 2021 году – до 4% и 6,3%, соответственно. Кабмин также прогнозирует снижение инфляции до 6,5% в 2019 году, до 5% - в 2020 году и до 4,8% - в 2021 году.

Кстати, смелый прогноз. Поскольку в последние годы все правительственные прогнозы по инфляции, мягко говоря, не оправдывались. Поэтому не зря говорят: планы и прогнозы – это мечты знающих людей.

Не менее интересно - каким способом власть намерена добиваться макроэкономической стабильности?

В документе сказано, что в казну должно больше поступить отчислений. В частности, будут и дальше повышаться акцизные налоги на алкогольные напитки, поднимутся ставки экологического налога и рентной платы, акцизного налога на табачные изделия.

Правительство также намерено обеспечить реализацию инвестиционных проектов в различных сферах отечественной экономики, а также планирует сохранить курс на финансовую децентрализацию.

Прогнозы развития украинской экономики на уходящей недели обнародовал и наш ключевой кредитор – МВФ. Правда, Фонд незначительно, но ухудшил прогноз роста экономики в 2019 году - до 3,3% с 3,5%. Зато МВФ сохранил прогноз роста экономики Украины в текущем году на уровне 3,2%, но ухудшил прогноз инфляции до 11% с 10%.

Еще не менее интересная деталь. Если брать страны СНГ (Беларусь, Грузия, Армения, Таджикистан, Киргизия, Молдова), то даже на их фоне украинская экономика, согласно прогнозу МВФ, будет выглядеть блекло. Из всех этих стран прогноз ниже только по Беларуси.

Не забыл МВФ упомянуть и свои рекомендации для Украины. Впрочем, они давно известны - создание рынка земли, оздоровление финансового сектора, а также проведение открытой и конкурентной приватизации. Но, пожалуй, самое главное пожелание Фонда, - борьба с коррупцией. Неудивительно, что на сегодня главное требование МВФ – создание Антикоррупционного суда.

Неприятный сюрприз

После первого квартала в Украине должна была повыситься минимальная зарплата до 4200 гривен в месяц. Такие планы вынашивал и президент Петр Порошенко и Кабмин, зафиксировав соответствующую норму в законе о госбюджете на 2018 год.

И вот - по истечению первого квартала Минфин делает сенсационное заявление. Оказывается, экономика не потянет «новую минималку». Иными словами, на ее повышение денег нет, о чем четко заявил заместитель министра финансов Сергей Марченко.

По его словам, если бы «минималка» выросла с апреля до 4200 грн, необходимо было бы расширить расходы бюджета на этот год минимум на 13 млрд грн. Более того, в госбюджет за первый квартал этого года поступило 193,6 млрд грн, что составляет 96,9% от утвержденного показателя на этот период.

«Если же учесть еще повышение тарифного разряда ЕТС (единой тарифной сетки - УНИАН) в соотношении к «минималке» - надо около 30 млрд грн», - отметил замминистра.

Между тем, министр социальной политики Андрей Рева настаивает на повышении минимальной заработной платы, и уверен, что в этом году ее можно поднять, как минимум, до 4100 грн.

«Я считаю как министр, что мы должны поднять минимальную заработную плату до той суммы, которая была озвучена президентом в ходе принятия госбюджета. Это, как минимум. Почему 4100 грн? Это - не случайная цифра. Мы же считаем фактический прожиточный минимум, и реально сегодня он находится в пределах этой суммы. Поэтому основания для повышения есть», - сказал Рева.

По его словам, «минималку» нужно повысить еще больше, но уже в 2019 году - до 5000 грн, а ресурс для этого можно найти в теневой экономике страны.

«Недостатком таких представлений является не учитывание влияния на макроэкономические показатели такого важного показателя как теневая экономика… В Украине размер теневой экономики, про данным Госстата, - 40%. Можно ли без влияния этого фактора считать наши финансовые возможности? Я думаю, нет», - отметил он.

Остается дождаться, чем закончится дискуссия Минфина и Минсоцполитики. Эксперты уверяют: без форсирования реформ и продолжения сотрудничества с основными кредиторами, такими как Международный валютный фонд, необоснованное увеличение минимальной заработной платы ни к чему хорошему не приведет.

Угрожающий долг

На уходящей неделе Национальный банк поделился своей оценкой экономики страны за первые три месяца года. Так, по расчетам регулятора рост экономики Украины в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,3%.

«В начале 2018 года экономическая активность в реальном секторе экономики демонстрировала дальнейшее оживление, благодаря росту доходов населения, благоприятной внешней конъюнктуре и высоким деловым ожиданиям. В то же время, в конце I квартала сдерживающим фактором стали сложные погодные условия. Несмотря на это, рост ВВП в первом квартале 2018 года, по оценкам НБУ, составил 2,3% в годовом выражении», - говорится в отчете Нацбанка.

В НБУ отметили, что внутренний спрос остался основным фактором экономического роста в первом квартале. Частное потребление поддерживало дальнейшее повышение заработных плат и социальных стандартов, в том числе - повышение пенсий в конце прошлого года и минимальной заработной платы с начала 2018 года, а также улучшение потребительских ожиданий домохозяйств.

В то же время, в Нацбанке подчеркивают, что активизация усилий по продолжению сотрудничества Украины и Международного валютного фонда является критически важной для сохранения макрофинансовой стабильности в стране. В 2018 году НБУ ожидает получить около 2 млрд долл. кредита от МВФ, что наряду с поддержкой других партнеров позволило бы нарастить золотовалютные резервы до 21,6 млрд долл.

Однако от МВФ пока никаких положительных сигналов не поступало. На уходящей неделе официальная украинская делегация отбыла на ежегодное весеннее собрание Международного валютного фонда и Всемирного банка и единственное, что пока известно, - требования для получения очередного транша остались прежними.

«По программе сотрудничества с МВФ в настоящее время есть две предварительные меры, которые не выполнены. Первая – это принятие закона об Антикоррупционном суде. И вторая - утверждение механизма автоматической корректировки тарифов на газ к рыночному уровню», - сообщил министр финансов Александр Данилюк, отвечая на вопросы в ходе круглого стола Atlantic Council в Вашингтоне.

Отсутствие очередного транша МВФ накладывается на необходимость погашения Украиной внешнего долга, пик выплат придется на этот и ближайшие годы. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, только в марте Украина выплатила колоссальные 1,4 млрд долл. бюджетных средств по внешним долгам.

Без сотрудничества с Международным валютным фондом Украина, конечно, может выходить на внешние рынки заимствований, но, как объяснил замминистра финансов Сергей Марченко, это будет стоить дорого. Что выглядит не очень привлекательно, особенно, учитывая заявление Гройсмана о том, что главной экономического проблемой нашей страны является давление внешнего долга в размере более 65 млрд долл., из которых 46 млрд долл. были привлечены в 2007-2014 годах.

«Самая большая проблема с экономической точки зрения - это давление на государство внешних долгов, большая часть которых была накоплена до 2014 года... Фактически с 2007 по 2010 год правительство взяло 26 миллиардов долларов. 26 миллиардов долларов при том, что Украина сильнее не стала. Правительство с 2010 по 2014 год взяло еще более 20 миллиардов. Фактически суммарный долг сегодня 65 с плюсом миллиардов долларов, которые лежат на плечах украинцев и украинской экономики», - сказал Гройсман.

По его словам, правительству удалось снизить соотношение долга к ВВП, но Украине все еще необходимо дальнейшее финансирование международных партнеров.

«В 2018 году, по первому кварталу, этот долг является наиболее низким по отношению к ВВП с 2011 года, это важный сигнал. Но если не будет выполняться наша программа сотрудничества (с МВФ - УНИАН), например, создание Антикоррупционного суда либо другие параметры, то нам будет сложно на эти вызовы давать ответы», - подчеркнул Гройсман.

Также глава правительства отметил, что Украина в 2018 году потратит 130 млрд грн только на обслуживание внешнего долга, без учета его погашения.

Казус Вовка

Главная интрига уходящей недели развернулась на заседании Конкурсной комиссии по отбору новых членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, где принималось решение о допуске скандально известного нынешнего главы регулятора Дмитрия Вовка к участию в конкурсе.

Скандальное реноме Вовк заработал, благодаря резонансным решениям, принятым регулятором за его каденцию, каждое из которых вызывало критику не только со стороны экспертного сообщества и бизнеса, но и руководителей страны, в том числе премьер-министра Гройсмана.

Так, за время каденции Вовка была принята скандально известная формула «Роттердам+», которая привела к значительному росту тарифов на электроэнергию. Также НКРЭКУ получила добротную долю критики за попытки ввести абонплату за газ и за введение стимулирующего тарифообразования для облэнерго, которое устанавливает нормы доходности на старые и новые активы в размере 12,5%.

В 2016 году был принят закон о НКРЭКУ, предусматривающий создание независимого регулятора, в том числе, путем назначения его членов на конкурсных началах, тогда как действующие члены НКРЭКУ были назначены президентом.

Так, согласно регламенту ротации членов НКРЭКУ, срок полномочий Вовка истекает в мае этого года, однако он решил остаться у руля регулятора и подал свою кандидатуру на конкурс по отбору членов комиссии.

Интрига заключалась в том, что принятый в 2016 году закон о НКРЭКУ не допускает к участию в конкурсе кандидатов, которые имеют опыт работы в сфере энергетики менее 5 лет.

В биографии Вовка черным по белому написано, что он был назначен на должность временно исполняющего главы НКРЭКУ в конце декабря 2014 года. С июня 2015 года вступил в полномочия главы регулятора. В 2009-2013 годах работал в инвесткомпании ICU, которую СМИ связывают с президентом Петром Порошенко. С марта 2013 года по декабрь 2014 года Вовк работал в Москве – в корпорации Roshen, которая также принадлежит главе государства.

Казалось бы, решение для Конкурсной комиссия - элементарное, но на его окончательное принятие ушло более двух часов. Предварительно отклонив кандидатуру Вовка, комиссия дала ему два дня, чтобы доказать свой стаж.

Глава Конкурсной комиссии Василий Котко тогда отметил: не известно, сколько времени Вовк занимался проектами в угольной отрасли. По словам Котка, если Вовк докажет, что в компании «Инвест Капитал» вел энергетические проекты, то это можно считать опытом работы в сфере энергетики.

И вот, 18 апреля на заседании комиссии Вовк предоставил информацию о том, что работал в ICU и занимался проектами компании горно-металлургического комплекса «Донецксталь».

Ряд экспертов и народных депутатов от партий «Батькивщина» и «Самопомич», которые присутствовали на заседании комиссии, отметили, что опыт работы в ICU не может быть отнесен к сфере энергетики, так как сама компания работает в сфере инвестиционного консалтинга, а «Донецксталь» - относится к сфере металлургии.

После двух часов обсуждения Конкурсная комиссия все-таки смирилась с очевидным и не допустила Вовка к конкурсу. Обжалование решения комиссии возможно в судебном порядке.

Как заявила член Конкурсной комиссии Светлана Голикова, поводом для обжалования может стать присутствие народных депутатов на заседании, которое может быть трактовано как давление на комиссию. При этом она отметила, что присутствие политиков никогда не влияло на решение комиссии, а также ни разу не было установлено фактов «незаконного вмешательства» в ее деятельность.

Стоит подчеркнуть, что НКРЭКУ регулирует рынки на несколько сотен миллиардов гривен, а значит - от тех людей, которые войдут в ее состав, во многом будет зависеть дальнейшее экономическое развитие нашей страны и благосостояние населения. Остается надеяться, что новые члены регулятора, которые будут избраны на конкурсной основе, вернут доверие к одному из важнейших органов страны своими компетентными и профессиональными действиями.

Игорь Орел