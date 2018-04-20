«Ощадбанк» ответил на обвинения в растрате 550 миллионов

Госбанк назвал обвинения безосновательными.

Государственный «Ощадбанк» назвал безосновательными обвинения, выдвинутые финучреждению в постановлении Печерского районного суда, согласно которым прокуратура подозревает банк в растрате 550 млн грн на ИT-закупках.

Читайте такжеТоп-менеджера «Ощадбанка» подозревают в хищении почти 17 миллионов гривень

«Считаем необходимым публично обратить внимание на необоснованность и незаконность постановления Печерского районного суда, абсурдность и беспочвенность обвинений», - говорится в заявлении банка, переданном агентству УНИАН.

Как пояснили в банке, настоящей целью постановления было «изъятие оригиналов договоров поручительства» по кредиту, чтобы лишить банк возможности обращаться к владельцам компании «Вог Трейдинг» относительно выполнения ими обязательств по этим договорам.

«11 апреля указанное постановление суда было отозвано из банка без выполнения согласно письму из прокуратуры», - отмечается в заявлении.

Что касается возможного «завышения» стоимости ИТ-оборудования, то банк отметил, что проводит все процедуры закупок по идентичному прозрачному алгоритму, и может подтвердить это документально.

«Оценку действиям следователя должны дать органы прокуратуры. Просим не распространять ложную информацию о банке», - подчеркивается в заявлении.

Справка УНИАН. «Государственный ощадный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.