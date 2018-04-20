Гривня уходит на выходные с курсом 26,18 за доллар

По сравнению с открытием торгов, гривня укрепилась к доллару на 2 копейки.

В пятницу, 20 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,16/26,18 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 2 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,37/32,40 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4252/0,4258 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,1785 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 554 сделки на сумму 380,50 млн долл.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке по состоянию на 16: 00 установился на уровне 26,1785 грн/долл., участники рынка на это время заключили 554 сделки на сумму 380,50 млн долл.

По информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2617.8455 (20 апреля - 2622.5963)

100 EUR - 3222.3060 (20 апреля - 3247.2987)

10 RUR - 4.2690 (20 апреля - 4.3093)