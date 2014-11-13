Инфляция в России превысила прогнозы правительства и Центробанка

Годовая инфляция в России достигла 8,6%.

Такую оценку представила в ходе своего выступления в Госдуме первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева, пишет ТАСС.

"По состоянию на сегодня годовая инфляция достигла 8,6%", - заявила она.

В уточненном проекте "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов" (ДКП) Банк России повысил прогноз по инфляции в 2014 году до 8,2-8,4%. В предыдущем варианте ДКП инфляция в РФ прогнозировалась по итогам текущего года на уровне 7,5%.

Читайте такжеРубль из-за нефти и российской агрессии на Донбассе продолжает падатьПо оценке министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, инфляция в России по итогам 2014 года может составить не менее 8,5% при прогнозе ведомства 7,5%.