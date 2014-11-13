Нацбанк в октябре увеличил рефинансирование банков до более 10 млрд гривень
Национальный банк Украины в октябре 2014 года увеличил объем рефинансирования банков в 2,6 раза по сравнению с сентябрем - до 10,1 млрд грн, сообщается на сайте НБУ.
По информации регулятора, с начала года объем рефинансирования банков Национальным банком Украины составил 152,2 млрд грн.
Средневзвешенная процентная ставка по этим операциям снизилась до 18,37% с 18,64% годовых в сентябре (за январь-октябрь – 14,50% годовых).
С целью абсорбирования ликвидности Нацбанк проводил операции по мобилизации средств, их объем в октябре составил 125,6 млрд грн (с начала года – 1,184 трлн грн). Подавляющее их большинство приходится на операции овернайт.
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Средневзвешенная процентная ставка по операциям мобилизации средств в октябре составила 7,96% годовых (за январь-октябрь – 5,04%).
Объем корсчетов банков в Нацбанке в октябре снизился на 27,9% (с начала года – на 16,4%) – до 27,6 млрд грн. Объем обязательных резервов в октябре составил 34,3 млрд грн, в том числе на отдельный счет в Нацбанке перечислено 0,3 млрд грн.
Стоимость ресурсов на межбанковском кредитном рынке в национальной валюте повысилась до 14,43% годовых с 13,26% в сентябре.
Ранее УНИАН сообщал, что Нацбанк оставил ставки рефинансирования на прежнем уровне.
Также сообщалось, что Национальный банк Украины в сентябре 2014 года по сравнению с августом сократил объем рефинансирования банков в 2,1 раза - до 3,83 млрд грн.