Нацбанк в октябре увеличил рефинансирование банков до более 10 млрд гривень

По информации регулятора, с начала года объем рефинансирования банков Национальным банком Украины составил 152,2 млрд грн.

Средневзвешенная процентная ставка по этим операциям снизилась до 18,37% с 18,64% годовых в сентябре (за январь-октябрь – 14,50% годовых).

С целью абсорбирования ликвидности Нацбанк проводил операции по мобилизации средств, их объем в октябре составил 125,6 млрд грн (с начала года – 1,184 трлн грн). Подавляющее их большинство приходится на операции овернайт.

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Средневзвешенная процентная ставка по операциям мобилизации средств в октябре составила 7,96% годовых (за январь-октябрь – 5,04%).

Объем корсчетов банков в Нацбанке в октябре снизился на 27,9% (с начала года – на 16,4%) – до 27,6 млрд грн. Объем обязательных резервов в октябре составил 34,3 млрд грн, в том числе на отдельный счет в Нацбанке перечислено 0,3 млрд грн.

Стоимость ресурсов на межбанковском кредитном рынке в национальной валюте повысилась до 14,43% годовых с 13,26% в сентябре.

Ранее УНИАН сообщал, что Нацбанк оставил ставки рефинансирования на прежнем уровне.

Также сообщалось, что Национальный банк Украины в сентябре 2014 года по сравнению с августом сократил объем рефинансирования банков в 2,1 раза - до 3,83 млрд грн.