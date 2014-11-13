В ЕБА прогнозируют возвращение курса гривни в диапазон 14-15 гривень за доллар

Об этом сказал журналистам президент Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиала.

«Курс гривни прогнозировать, конечно, тяжело. Ранее мы прогнозировали по итогам года 14 грн за доллар, теперь диапазон составляет 14-15 грн по итогам года», - сказал Фиала.

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Он подчеркнул, что возврата курса к показателям 12,9-13 грн за доллар бизнес не ожидает, поскольку такой курс был отчасти политически мотивированным. «В то же время, курс выше 15 грн за доллар – это временное явление, обусловленное, в том числе, паникой», - сказал Фиала.

По его словам, в начале 2015 года курс, вероятнее всего, также не будет выше заявленного диапазона в 14-15 грн за доллар. «В начале года курс вернется в эту вилку на фоне наших переговоров по третьему кредитному траншу от МВФ», - сказал Фиала.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 5 ноября ежедневно проводит валютные аукционы небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать курс на нынешнем уровне.

11 ноября с 14:00 Нацбанк установил курс гривни к доллару на уровне 15,7714 грн/долл., что на 97 копеек ниже официального курса на предыдущий рабочий день и является новым историческим минимальным его значением.

С начала 2014 года гривня девальвировала почти в два раза. С момента введения гривни в оборот в 1996 году это уже третий девальвационный скачок. В 1998 году гривня девальвировала втрое - до 5 грн с 1,8 грн за доллар, в конце 2008 года - почти вдвое - до 8 грн/долл.

В декабре Украина ожидает решения Совета директоров Международного валютного фонда относительно продолжения программы кредитования экономики страны и выделения третьего кредитного транша в рамках двухлетней программы stand-by. Объем транша составит порядка 2,7 млрд долл. Средства пойдут на пополнение золотовалютных резервов.