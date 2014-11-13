Гривня за день укрепилась на 13 копеек

Котировки гривни составили 15,5600/15,9200 гривни за доллар, сообщает УкрДилинг.

Котировки гривни к евро за день поднялись до 19,3955/19,8395,

Котировки гривни по отношению к рублю на момент закрытия межбанка были 0,3359/0,3439.

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Напомним, в среду, 12 ноября, к закрытию торгов котировки гривни выросли на 20 копеек по сравнению с закрытием предыдущего дня - до значений 15,7300/16,0500.

Во вторник, 11 ноября, к закрытию межбанка гривня упала до нового исторического минимума - 16,25 за доллар.