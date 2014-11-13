Нацбанк предложил запретить участникам межбанка употреблять наркотики

"Уполномоченным работникам участников рынка запрещено заключать соглашения и совершать любые другие операции в состоянии наркотического или алкогольного опьянения и под воздействием других веществ. Руководство учреждения обязано разработать и четко разъяснить порядок действий при выявлении лиц, злоупотребляющих такими веществами", - отмечается в проекте документа.

Кроме того, Нацбанк предлагает запретить игру на деньги или заключение пари между дилерами.

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"Игра на деньги или заключение пари между уполномоченными дилерами участников рынка строго запрещены. Руководству участников рынка рекомендуется ввести в действие четкую политику контроля за такой деятельностью, которая должна быть изложена в письменной форме", - сказано в проекте кодекса поведения.

Кроме того, НБУ рекомендует строго контролировать проявления мошенничества с целью его предупреждения. От руководства и работников участников рынка требуется высокая бдительность, в частности тогда, когда информация или запросы поступают по телефону.

Напомним, сегодня в Нацбанке называли информацию о котировках межбанковского валютного рынка информационных систем необъективной, поскольку они могут отражать лишь желание участников рынка, а не реальные курсы покупки-продажи валюты.