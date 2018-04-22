Украина договорилась с ЕС об условиях следующего транша

17:46, 22 апреля 2018
Финансы
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Александр Данилюк REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Министр финансов Александр Данилюк встретился с Вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала Валдисом Домбровскисом.

В рамках встречи обсудили вопросы четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины и условия для выделения первого транша помощи.

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"Стороны подчеркнули, что эти условия будут соответствовать приоритетам развития украинской экономики и будут направлены на укрепление финансовой и экономической стабильности нашей страны, преодоления коррупции и продолжение воплощения структурных реформ", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Мы постоянно получаем большую поддержку ЕС на пути превращения Украины в страну с устойчивой экономикой и стабильной финансовой системой. Недавнее одобрение Европейской комиссией четвертой программы макрофинансовой помощи является чрезвычайно важным шагом в поддержке нашими европейскими партнерами реформ в стране ", - отметил Данилюк.

Валдис Домбровскис, в свою очередь, отметил, что Европейская комиссия положительно оценивает изменения в Украине, произошедшие за последние годы. При этом он подчеркнул, что Украине необходимо завершить ряд важных реформ, которые дадут толчок развитию экономики и усилят борьбу с коррупцией.

Как сообщал УНИАН, Украина не выполнила две предварительные меры (prior actions) для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда, заявил министр финансов Александр Данилюк.

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Теги: #Украина#МВФ Нацбанк транш