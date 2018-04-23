Тайная квартира Данилюка в Лондоне: журналисты наведались к скандальному дому (видео)

07:30, 23 апреля 2018
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Данилюк скрывает покупку по семьсот с хвостиком тысяч фунтов стерлингов / Кадр из видео ТСН

Журналисты ТСН провели собственное расследование. Отмечается, что Данилюк стал объектом журналистских расследований и раньше. У него находили незадекларированное имущество.

Как сообщал УНИАН, информацию обнародовал журналист Александр Дубинский. "Этот факт является основанием для проверки НАЗК и расследовании НАБУ о возможном незаконном обогащении министра. Статья 368-2 уголовного кодекса предусматривает за это наказание в виде 2 лет тюрьмы", - написал журналист.

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Теги: #Данилюк#корупція