Журналисты нашли дом в Лондоне, где находится тайная квартира Данилюка (видео)

Журналисты решили проверить информацию о покупке Данилюком недвижимости в столице Британии.

На днях была опубликована информация о том, что министр финансов Украины Александр Данилюк в 2017 году приобрел в Лондоне квартиру за 766 тыс. фунтов стерлингов (28,8 млн грн), однако не указал ее в своей декларации. Он скрывает это, потому что официальных средств на приобретение этой недвижимости чиновник не имел.

Журналисты ТСН провели собственное расследование. Отмечается, что Данилюк стал объектом журналистских расследований и раньше. У него находили незадекларированное имущество.

Как сообщал УНИАН, информацию обнародовал журналист Александр Дубинский. "Этот факт является основанием для проверки НАЗК и расследовании НАБУ о возможном незаконном обогащении министра. Статья 368-2 уголовного кодекса предусматривает за это наказание в виде 2 лет тюрьмы", - написал журналист.