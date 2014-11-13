АМКУ передумал штрафовать супермаркеты на 20 млрд гривень

Об этом сообщил и. о. главы Антимонопольного комитета Николай Бараш на круглом столе в Киеве.

"Исходя из данных расследования, которые имеются у нас на руках, это был картельный сговор... Штраф в 20 млрд грн наложен не будет, нам необходимо поменять правила игры на рынке", - сказал Бараш.

Штраф в 20 млрд грн составляет 10% оборота компаний, в отношении которых проводится расследование, и является максимально возможной мерой наказания за картельный сговор. Эта сумма впервые была озвучена представителями АМКУ по результатам первичной проверки в октябре 2012 года и фигурировала как мера наказания в ходе официального расследования.

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«Такой размер штрафа, который составляет 1% ВВП, не решает проблему и подрывает бизнес торговых сетей в сложных экономических обстоятельствах», - отметил Бараш.

Вместо этого АМКУ намерен оштрафовать крупные ритейловые сети на «символическую» сумму, которая будет исчисляться сотнями тысяч гривен, и до нового года сформировать окончательный вариант проекта решения по результатам расследования. Проект будет включать обязательства крупных торговых сетей, которые призваны установить новые правила на рынке розничной торговли.

«Нам необходимо разработать кодекс поведения для сетей и поставщиков», - сказал главный специалист отдела расследований АМКУ Тарас Ущаповский.

По словам чиновника, первоочередным является законодательное регламентирование так называемых «дополнительных услуг», которые предоставляются торговыми сетями поставщикам товаров и по сути являются бонусом ритейла.

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«Прибыльность дополнительных услуг достигает 600%, а их количество - 35 наименований», - сообщил Ущаповский.

Также Комитет планирует ограничить отсрочку оплаты за поставленный товар сроком 30 дней и нивелировать систему штрафов, налагаемых на поставщиков за логистические проблемы, маркировку, низкий уровень продаж и порчу товара. По словам и. о. главы АМКУ, существующие сегодня штрафы перекладывают торговые риски с сетей на поставщиков.

Кроме того, АМКУ предложил ассоциациям товаропроизводителей и поставщиков написать правила этики бизнеса и зарегистрировать их в Антимонопольном комитете, чтобы избежать кулуарных договоренностей участников ассоциаций с торговыми сетями и иметь возможность договариваться с крупным ритейлом на равных.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины в сентябре 2012 года начал расследование на рынке ритейла относительно соблюдения требований конкурентного законодательства.

В частности, АМКУ анализировал деятельность сетей, работающих в Киеве под брендами «АШАН», «Фуршет», «Сільпо», «Фора», «Велика кишеня», «АТБ», «ЭКО-маркет», «Караван», «BILLA», «Край», «Країна», «Перекресток», «СПАР», «NOVUS», «Бімаркет» и «Метро».

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Основанием для расследования стало применение торговыми сетями похожих механизмов, которые могли привести к экономически необоснованному повышению цен на продукты питания.

В частности, цены на молочную продукцию, макаронные изделия, подсолнечное масло, крупы, мясо и рыбу в 2011 году и в начале 2012 года повысились на 15-60%. В то же время индекс потребительских цен вырос на 13,5%.

За совершение подобных действий законодательство предусматривает максимальные штрафные санкции в размере до 10% дохода компаний-ответчиков, что в абсолютных цифрах составляет 20 млрд грн.