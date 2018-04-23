Корзина на майские праздники: во сколько обойдется пикник с шашлыками (инфографика)

В Киевской области пикник с шашлыками обойдется 1654 гривни.

Последние недели погода радует солнечными днями, и украинцы все чаще выбираются на пикники.

Во сколько в этом году народу обойдутся посиделки на природе из расчета на четверых человек, подсчитало "Сегодня".

За год шашлычный набор в пяти крупнейших областях и городе Киеве подорожал в среднем на 330 грн. Выше всего цены взлетели в столице (на 390 грн больше), а вот самый маленький прирост показала Днепропетровская область (плюс 291 грн к смете).

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Также нужно помнить, что ни один пикник не обойдется без бутылки питьевой воды (от 20 грн за 6 литров), кетчупа (от 10 грн за упаковку в 300 грн) и одноразовой посуды (от 18 грн за набор из 10 вилок, тарелок и стаканов). Цены на эти товары по всей стране примерно одинаковые и не изменились с прошлого года. С учетом этих дополнительных расходов, если весь инвентарь для отдыха у вас уже есть, минимальный пикник без алкоголя обойдется в среднем 178 грн по регионам.

Если же вам еще необходимо купить инвентарь, то пикник обойдется почти в 10 раз дороже. Так, в Киевской области, чтобы выехать на шашлыки, придется потратить 1654 гривни. Дешевле всего будет отдохнуть в Одесской области - 1467 гривень.

Как сообщал УНИАН, только 24% украинцев имеют сбережения на пенсию. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса среди украинцев, который провел проект USAID "Трансформация финансового сектора. Большинство опрошенных — 57% – отмечают, что не готовы откладывать деньги не пенсию. При этом 68% респондентов отметили, что они не будут получать достаточной пенсии для обеспечения достойного уровня жизни.