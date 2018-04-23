Прогноз стабильный: S&P подтвердило рейтинги Украины на уровне "В-/В"

Рейтинговое агентство ожидает, что Украина будет проводить реформы, необходимые для предоставления очередного транша МВФ.

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Об этом говорится в сообщении агентства.

S&P также подтвердило рейтинг страны по национальной шкале на уровне "uaBBB-".

"Прогноз "стабильный" отражает наши ожидания того, что украинское правительство будет проводить реформы, необходимые для предоставления пятого транша в рамках программы расширенного финансирования МВФ. Эти средства вместе с дополнительной финансовой поддержкой со стороны международных организаций-доноров помогут Украине выполнить внешние обязательства со сроками погашения в ближайшие 12 месяцев", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Standard&Poor's в октябре 2017 года подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "B-" со стабильным прогнозом.