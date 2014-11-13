Минфин согласился отсрочить проведение ежегодной инвентаризации в зоне АТО

Об этом УНИАН сообщили в НАБУ со ссылкой на письмо министерства.

«Затронутые в обращении вопросы и предложения поддерживаются Министерством финансов Украины и будут учтены при подготовке изменений в законодательство с целью определения особенностей проведения обязательной инвентаризации активов и обязательств предприятиями (их структурными подразделениями), которые находятся на временно оккупированной территории или в зоне проведения антитеррористической операции», - цитирует НАБУ письмо Минфина.

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В ассоциации подчеркивают, что руководители банков и предприятий в зоне АТО не могут создать необходимые условия для проведения инвентаризации, в том числе гарантировать безопасность работников инвентаризационных комиссий и материально ответственных лиц. По мнению НАБУ, целесообразно при составлении годовой отчетности учитывать остатки по счетам материальных ценностей по данным бухгалтерского учета и отложить обязательную инвентаризацию.

Как сообщал УНИАН, с апреля текущего года Украина ведет на территории Луганской и Донецкой областей антитеррористическую операцию против пророссийских боевиков. В течение июля и августа украинские силовики освободили от террористов ряд городов, однако ряд населенных пунктов остаются неподконтрольными украинским властям.

Национальный банк обязал банки Украины приостановить осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями.