МВФ ждет нового Кабмина для продолжения переговоров

Об этом сообщил в ходе традиционного брифинга в Вашингтона заместитель главы Департамента внешних связей МВФ Уильям Мюррей.

«Я подтверждаю, что миссия Фонда прибыла в Украину, как и планировалось, 11 ноября. Миссия планирует пробыть в Украине до 25 ноября. Сейчас идут переговоры с властями о ситуации в экономике, – сказал Мюррей. - Однако я должен сказать, что как только будет сформировано новое правительство, все переговоры и дискуссии будут продолжены».

Читайте такжеМиссия МВФ прибудет в Украину 11 ноября

В то же время Мюррей отказался детализировать текущие переговоры, а также отказался озвучить какие-либо прогнозы о дальнейшей работе миссии.

Ранее УНИАН сообщал, что МВФ может выделить Украине $2,7 млрд в начале 2015 года.

Также сообщалось, что в конце апреля Украина и МВФ утвердили и подписали двухлетнюю программу кредитования экономики Украины объемом 17 млрд долл., из которых Украина уже получила 4,5 млрд долл. – в мае и сентябре.

Миссия МВФ под руководством Николая Георгиева, как ожидается, по итогам своей работы подготовит доклад о ситуации в экономике Украины и предложит его на рассмотрение Совета директоров Фонда. Заседание Совета состоится в конце декабря – начале января 2015 года. Во время заседания Совет может одобрить или не одобрить решение о предоставлении нашей стране следующего транша кредита в объеме порядка 2,7 млрд долл., а также решение о пересмотре программы в части дальнейшего графика работы оценочных миссий в Украине и возможного выделения средств.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе заседания правительства 12 ноября обратился к руководителям центральных органов власти, в первую очередь Минфина и Нацбанка, с требованием провести переговоры со специалистами миссии МВФ в части проведения взвешенной валютной и денежно-кредитной политики.

Новое правительство Украины будет сформировано новым составом Верховной Рады, избранным на внеочередных парламентских выборах 26 октября.