Ликвидации быть: суд отклонил иск кредитора банка "Хрещатик"

Агрофирма "Пятихатская" требовала отменить решение регулятора о ликвидации банка.

Окружной административный суд Киева полностью отказал в удовлетворении иска кредитора банка "Хрещатик" - агрофирмы "Пятихатская" - против Национального банка Украины.

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Как сообщается на сайте НБУ, кредитор требовал признать противоправным и отменить решение регулятора об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Хрещатик".

Отмечается, что суд использовал правовую позицию Верховного Суда о том, что кредитор не охватывается надзорной деятельностью НБУ, в связи с чем не имеет права обжаловать решение регулятора.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал ликвидацию банка "Хрещатик" в июне 2016 года. Временная администрация работала в банке с апреля 2016 года.

Банк "Хрещатик" работал на рынке Украины с 1993 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Ключевыми владельцами финучреждения были: гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.

По оценкам Фонда гарантирования, бывшие акционеры и связанные лица банка "Хрещатик" накануне банкротства финучреждения реализовали схемы вывода активов на сумму почти 6,9 миллиарда гривень, что лишает возможности вернуть свои средства кредиторов четвёртой очереди, в том числе крупных вкладчиков банка со вкладами свыше 200 тысяч гривень.