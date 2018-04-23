S&P дал прогноз по росту экономики Украины в этом году

Основным "локомотивом" роста украинской экономики останутся увеличение внутреннего спроса и потребления домохозяйств.

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Об этом говорится в сообщении агентства.

Агентство отметило, что основными источниками экономического роста в 2018 году, как и в 2017 году останутся рост внутреннего спроса и рост потребления домохозяйств.

"Позитивное влияние на рост уровня потребления домохозяйств окажет запланированное дальнейшее увеличение минимального уровня заработной платы, а также рост заработной платы работников бюджетной сферы и пенсий", - говорится в сообщении.

Агентство отметило, что, несмотря на улучшение макроэкономических условий в стране, уровень благосостояния на душу населения остается низким.

"Несмотря на отмечаемый в последние два года рост ВВП, показатель ВВП на душу населения (2600 долларов в 2017 году) составляет лишь 67% этого показателя в предкризисном 2013 году и является вторым после Таджикистана наиболее низким показателем среди стран Европы и СНГ" - говорится в сообщении.

S&P ожидает, что к 2021 году рост реального ВВП в среднем будет составлять около 2,9%.

Как сообщал УНИАН, МВФ прогнозирует рост экономики Украины в 2018 году на уровне 3,2%, в 2019 году - 3,3%. Прогноз роста экономики от Всемирного банка на 2018 год составляет 3,5%, Национального банка - 3,2%.