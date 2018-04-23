Снижение учетной ставки в этом году маловероятно - НБУ

Существует вероятность сохранения жестких монетарных условий дольше, чем прогнозировалось ранее.

Снижение учетной ставки Национальным банком Украины в текущем году маловероятно, и существует вероятность сохранения регулятором жестких монетарных условий дольше, чем прогнозировалось ранее.

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Об этом говорится в выдержке из протокола последнего заседания Комитета НБУ по монетарной политике (КМП) со ссылкой на единогласное мнение всех членов комитета.

"Обсуждая перспективы монетарной политики, большинство членов КМП высказали мнение, что в текущем году снижение учетной ставки маловероятно", - говорится в документе, опубликованном на сайте НБУ.

Более того, как отметил регулятор, существует вероятность, что Нацбанку придется сохранять жесткие монетарные условия дольше, чем прогнозировалось ранее, в частности, из-за более стремительного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в апреле принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17% годовых после ее повышения четыре раза подряд – до 17% годовых в марте, 16% - в январе, 14,5% в декабре и 13,5% - в октябре 2017 года.

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Инфляция в Украине в марте 2018 года по сравнению с мартом 2017 года составила 13,2%, замедлившись по сравнению с 14% месяцем ранее.