Правительство должно создать чрезвычайный финансовый комитет для стабилизации гривни - эксперт

Такое мнение высказал руководитель проектов Лиги финансового развития Андрей Блинов во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированной информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

«Нам необходимо немедленно создать чрезвычайный финансовый комитет, в который будет входить министр финансов, глава НБУ, глава Госказначейства и другие официальные лица. Комитет должен в ручном режиме контролировать импорт и госрасходы», - заявил Блинов. В то же время, эксперт отметил, что непоследовательность заявлений НБУ о курсовой политике способствует увеличению спроса на иностранную валюту в Украине. «С мая мы слышали 5 заявлений об изменении политики курса. Каждая из них - сигнал скупать валюту», - сказал экономист.

Читайте такжеНацбанк предложил запретить участникам межбанка употреблять наркотикиБлинов также отметил, что дефицит госбюджета Украины в 2014 году может составить 12 млрд долл., а международную финансовую помощь пока удалось получить лишь в объеме 8 млрд долл. При этом он предположил, что Украина сможет получить следующий транш МВФ объемом 2,7 млрд долл. не ранее января 2015 года, поскольку в МВФ ожидают формирования нового правительства и, скорее всего, примут решение о выделении финансовых ресурсов Украины после новогодних праздников. В то же время эксперт напомнил, что дефицит торгового баланса в январе-сентябре 2014 года составил 4 млрд долл., что является ключевым фактором давления на гривню.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября глава НБУ Валерия Гонтарева заявила о переходе к режиму плавающего валютного курса, после чего гривня начала обновлять исторические минимумы к доллару. По состоянию на сегодня официальный курс НБУ составляет 15,56 грн/долл.