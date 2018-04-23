Пятый транш МФВ может стать последним для Украины до 2020 года - S&P

Агентство полагает, что после проведения выборов 2019 года процесс формирования коалиции будет затруднен, что может приостановить переговоры о новом финансировании со стороны МВФ.

Пятый транш кредита Международного валютного фонда на сумму 1,9 миллиарда долларов, который Министерство финансов рассчитывает получить в мае-июне текущего года, может стать последним для Украины до 2020 года.

Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

"Программа расширенного финансирования МВФ завершится в марте 2019 года, и мы не ожидаем каких-либо дополнительных перечислений в рамках этой программы сверх поддержки, предусмотренной в четвертом отчете МВФ. Принимая во внимание график проведения выборов, мы не прогнозируем предоставления поддержки после завершения программы расширенного финансирования МВФ в период до 2020 года", - говорится в сообщении.

Агентство полагает, что после проведения выборов процесс формирования коалиции, возможно, будет затруднен, что может привести к тому, что переговоры о новом финансировании со стороны МВФ будут отложены.

Как сообщал УНИАН, текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 миллиарда долларов, из которых Украина получила только 8,7 миллиарда долларов в связи с медленным внедрением согласованных реформ, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают получить 1,9 миллиарда долларов от МВФ.

Для продолжения сотрудничества с Фондом Верховная Рада должна принять закон о создании антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а правительство - привести цены на газ к импортному паритету и обеспечить механизм их автоматического регулирования с изменением ценовой конъюнктуры.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что главной экономической проблемой Украины является давление внешнего долга в размере более 65 млрд долл., большая часть которого была сформирована в 2007-2014 годах. В марте 2018 года Украина выплатила 1,4 миллиарда долларов внешних долгов.