Розничная торговля в Украине за первый квартал выросла на 7,6%

Больше всего оборот розничной торговли вырос в Винницкой и Закарпатской областях.

Оборот розничной торговли в Украине в январе-марте 2018 года вырос на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (в сопоставимых ценах) – до 209,556 миллиарда гривень, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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Накануне Госстат обнародовал только процентное соотношение.

В то же время, в прошлом году Госстат сообщал, что за январь-март 2017 года оборот розничной торговли составил 164,7 миллиарда гривень, что на 27,2% меньше по сравнению с данными за 2018 год.

В ведомстве объяснили УНИАН, что сравнение данных соответствующих периодов прошлого года является некорректным, так как в 2018 году учтен индекс цен, также прошлый период может уточняться по данным квартального отчета.

Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли вырос в Винницкой (на 12,3% - до 5,676 миллиарда гривень), Закарпатской (на 11,8%% - до 4,971 миллиарда гривень), Николаевской (на 10,8% - до 4,911 миллиарда гривень), Сумской (на 9,9% - до 4,265 миллиарда гривень), Львовской (на 9,7% - до 12,939 миллиарда гривень) и Черниговской (на 9,6% - до 4,132 миллиарда гривень) областях.

Самый маленький рост розничного товарооборота в январе-марте 2018 года был зафиксирован в Черновицкой и Ривненской областях (на 1,9% - до 3,321 миллиарда гривень и на 3,4% - до 3,747 миллиарда гривень соответственно). При этом снижение не зафиксировано ни в одной области.

Объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, в январе-марте 2018 года составил 151,027 миллиарда гривень, что на 7,6% больше показателя за январь-март 2017 года.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в 2017 году вырос на 8,8% по сравнению с 2016 годом (в сопоставимых ценах) – до 816,553 миллиарда гривень.