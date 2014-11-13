Рефинансирование банков должно быть включено в коалиционное соглашение - кандидат в депутаты

Такое мнение высказал кандидат в народные депутаты Украины от политической партии «Объединение «Самопомощь» Остап Еднак во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

«Если говорить о нашей политической силе, то в коалиционных переговорах мы настаиваем на прозрачной и понятной процедуре предоставления рефинансирования банкам, и чтобы это было включено в коалиционное соглашение», - сказал Еднак.

По его словам, необходимость таких инициатив возникла в результате того, что уже предоставленное Нацбанком рефинансирование могло быть направлено не на стимулирование экономики, а на спекуляции на валютном рынке.

«Есть подозрения, что большинство этих средств вместо того, чтобы работать на экономику, чтобы идти на кредиты предприятиям, которые сейчас страдают от сокращения спроса, на стимулирование экономики, - они пошли на скупку валюты и спекуляции», - пояснил кандидат в нардепы.

Читайте такжеУкраину ждет дефолт, если не провести реформы в ближайшие три месяца - экспертОн также сообщил, что «Самопомич» будет настаивать на создании отдельного государственного учреждения, которое могло бы направлять государственную эмиссию в нужное для экономики русло.

«Также мы настаиваем, чтобы эмиссия шла не на валютные спекуляции, а на поддержку экономики. Возможно, через создание таких органов, как агентство или банк развития, для того, чтобы денежная масса, которая создается, работала на экономику, а не на спекуляции», - подчеркнул Еднак.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в октября 2014 года увеличил объем рефинансирования банков в 2,6 раза по сравнению с сентябрем - до 10,1 млрд грн. С начала года объем рефинансирования банков составил 152,2 млрд грн.

Вместе с тем, в начале ноября первый заместитель председателя Нацбанка Александр Писарук заявил, что некоторые банки использовали рефинансирование НБУ для валютных спекуляций, что привело к дестабилизации курса гривны.