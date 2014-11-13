Нацбанк вслед за учетной ставкой повысил ставку по депозитным сертификатам

При этом ставку по депозитным сертификатам «овернайт» регулятор оставил без изменения на уровне 7,5%.

Согласно сообщению, Нацбанк будет привлекать ресурс на 7 дней под 11% годовых, на 14 дней – под 11,5% годовых, на 28 – под 12% годовых, на 42 дня - под 13% годовых, на 84 дня – 13,5% годовых.

Как сообщал УНИАН, с 13 ноября Нацбанк повысил учетную ставку на 1,5 п.п. – до 14%.

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При этом регулятор оставил без изменений ставку по кредитам «овернайт» под обеспечение государственными ценными бумагами – на уровне 17,5% годовых.

На тот момент ставка по депозитным сертификатам «овернайт» составляла 7,5% годовых, на 7 дней - 9,5%, на 14 дней - 10%, на 29 дней - 10,5%, на 43 дня - 11,5%, на 85 дней - 12%.