Украина продолжает наращивать экспорт: ТОП-6 основных покупателей

Суммарно украинский экспорт за этот период вырос на 17,9% - до 7,4 миллиарда долларов.

Украина в январе-феврале 2018 года больше всего увеличила экспорт в страны Европейского Союза, Сингапур, Беларусь, Турцию, Молдову и Ирак.

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Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"Больше всего вырос экспорт в ЕС - на 36,2% и суммарно составил 3,3 миллиарда евро. Также увеличились продажи украинской продукции в Сингапур, Беларусь, Турцию, Молдову и Ирак", - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, по информации Госстата, в январе-феврале 2018 года экспорт украинских товаров вырос на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,4 миллиарда долларов.