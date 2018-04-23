Украина продолжает наращивать экспорт: ТОП-6 основных покупателей

16:32, 23 апреля 2018
Финансы
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REUTERS

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Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"Больше всего вырос экспорт в ЕС - на 36,2% и суммарно составил 3,3 миллиарда евро. Также увеличились продажи украинской продукции в Сингапур, Беларусь, Турцию, Молдову и Ирак", - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, по информации Госстата, в январе-феврале 2018 года экспорт украинских товаров вырос на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,4 миллиарда долларов.

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