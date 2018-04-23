Нацбанк в апреле купил на межбанке на $272 миллиона больше, чем продал

С начала года показатель чистой покупки валюты превысил 1 миллиард долларов.

Национальный банк Украины в период со 2 по 20 апреля купил на межбанковском валютном рынке на 272,69 миллиона долларов больше, чем продал.

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Как сообщается на сайте НБУ, за этот период регулятор купил у банков 296,69 миллиона долларов, продал - 24 миллионов долларов.

С начала года показатель чистой покупки валюты регулятором на межбанке составил 1,030 миллиона долларов.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины на 1 апреля 2018 года составили 18,191 миллиарда долларов, что на 3,3% ниже показателя на начало года. В 2017 году международные резервы Украины выросли на 21% - до 18,808 миллиарда долларов.

Национальный банк улучшил прогноз уровня международных резервов Украины на конец 2018 года до 21,6 миллиарда долларов с 20,5 миллиарда долларов, прогнозируемых ранее, ожидая в текущем году поступления 2 млрд долл. от Международного валютного фонда, а также другие поступления, включая кредиты от Евросоюза и Всемирного банка.