Украине до 2022 года предстоит выплатить по госдолгу $24 миллиарда – S&P

Рейтинговое агентство отмечает, что осуществить указанные выплаты правительству будет крайне сложно без поддержки со стороны официальных кредиторов.

Украине в 2018-2021 годах предстоят внешние выплаты на 24 миллиарда долларов по государственному и квазигосударственному долгу.

Читайте такжеМинфин оценил расходы бюджета-2017 на госдолг в почти 500 миллиардов

Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

Агентство отмечает, что осуществление указанных выплат правительству будет крайне сложно обеспечить без поддержки со стороны официальных кредиторов.

S&P подчеркивает, что для продолжения программы сотрудничества с Международным валютным фондом Украине необходимо создать независимый антикоррупционный суд, а также повысить тарифы на электроэнергию.

"Несмотря на категорическое несогласие некоторых депутатов и заинтересованных лиц, наш базовый сценарий предполагает, что антикоррупционный суд будет создан с требованиями программы расширенного финансирования МВФ", - говорится в отчете.

Отмечается, что это обусловлено двумя факторами, среди которых поддержка создания суда основной частью населения и необходимость осуществления внешних выплат.

"Проведение энергетической реформы, создание независимого антикоррупционного суда, пенсионная реформа, осуществленная в прошлом году, а также недавно принятый закон о приватизации должны стать достаточным основанием для завершения четвертого отчета МВФ и предоставления правительству Украины пятого транша в размере 1,9 миллиарда долларов США, дополнительного донорского финансирования объемом примерно 1 миллиард евро в рамках макрофинансовой поддержки от ЕС и около 800 миллионов долларов кредитных средств от Всемирного банка", - говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН, объем выплат Украины по государственному и гарантированному государством долгу в ближайшие двадцать восемь лет – в период с 2018 по 2045 год включительно – составит 3,045 триллиона в гривневом эквиваленте.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до 76,3 миллиарда в долларовом эквиваленте, и на 11% - до 2,1 триллиона - в гривневом эквиваленте, что составляет около 72% ВВП.