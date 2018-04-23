Курс валют на завтра: НБУ укрепил гривню к доллару и евро

Официальный курс НБУ на 24 апреля: 100 USD – 2612,5554 гривни; 100 EUR – 3197,2453 гривни; 10 RUR – 4,229 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 24 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2612,5554 (23 апреля – 2617,8455)

100 EUR – 3197,2453 (23 апреля – 3222,3060)

10 RUR – 4,229 (23 апреля – 4,2690)

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Как сообщал УНИАН, 23 апреля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,10/26,13 гривни/доллар.

По сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 2 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,94/31,97 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4252/0,4258 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,1256 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 472 сделки на сумму 294,92 миллиона долларов.