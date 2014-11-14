Курс доллара к иене достиг семилетнего максимума

Курс доллара к иене 14 ноября поднялся до семилетнего максимума на фоне ожиданий досрочных парламентских выборов в Японии. Доллар подорожал на 0,16% до 116,26 иены, передает Reuters.

По словам источников, премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже принял решение провести досрочные выборы в нижнюю палату парламента в декабре, чтобы получить возможность отложить повышение налога с продаж, запланированное на октябрь будущего года.

Индекс японского фондового рынка Nikkei в начале торгов в пятницу, 14 ноября, поднялся на 0,6%.

Читайте такжеИндекс Nikkei достиг семилетнего максимумаПо данным опроса агентства, подавляющее большинство японских компаний рассчитывают, что повышение налога будет отложено или вовсе отменено.

Многие участники валютного рынка, особенно иностранцы, продают иену для хеджирования позиций на фондовом рынке.