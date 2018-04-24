Нацбанк намерен снизить инфляцию до 5% в 2020 году

По мнению регулятора, жесткая монетарная политика хоть и сдерживает рост экономики, но необходима для снижения инфляции.

Жесткая монетарная политика Национального банка Украины будет способствовать снижению инфляции до 5% на конец 2020 года.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба.

"Более жесткая монетарная политика будет способствовать возврату инфляции в целевой диапазон во второй половине 2019 года и ее снижению до 5% на конец 2020 года", - сказал Сологуб.

По его словам, более жесткие монетарные условия окажут сдерживающий эффект для роста экономики страны, однако такая политика НБУ является вынужденной мерой для постепенного снижения инфляции.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в апреле принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17% годовых после ее повышения четыре раза подряд – до 17% годовых в марте, 16% - в январе, 14,5% в декабре и 13,5% - в октябре 2017 года.

По мнению Комитета НБУ по монетарной политике, принимающего решение о рекомендациях правлению регулятора по учетной ставке, снижение учетной ставки в текущем году маловероятно.

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Инфляция в Украине в марте 2018 года по сравнению с мартом 2017 года составила 13,2%, замедлившись по сравнению с 14% месяцем ранее.