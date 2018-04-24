Ликвидацию "Златобанка" продлили еще на два года
12:34, 24 апреля 2018Финансы
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На аналогичный период продлеваются полномочия ликвидатора банка.
Ликвидацию "Златобанка" продлили до мая 2020 года / фото ТСН.ua
Фонд гарантирования вкладов физических лиц решил продлить процедуру ликвидации "Златобанка" на 2 года - до 13 мая 2020 года включительно.
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Как сообщается на сайте Фонда, на этот же период продлеваются полномочия ликвидатора банка Марины Славкиной.
Справка УНИАН. "Златобанк" работал на рынке Украины с 2008 года. Его основным владельцем была Елена Якименко.
Фонд гарантирования начал ликвидацию "Златобанка" в мае 2015 года. До этого, с 14 февраля, в банке работала временная администрация.
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