Ликвидацию "Златобанка" продлили еще на два года

12:34, 24 апреля 2018
Финансы
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фото ТСН.ua

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Как сообщается на сайте Фонда, на этот же период продлеваются полномочия ликвидатора банка Марины Славкиной.

Справка УНИАН. "Златобанк" работал на рынке Украины с 2008 года. Его основным владельцем была Елена Якименко.

Фонд гарантирования начал ликвидацию "Златобанка" в мае 2015 года. До этого, с 14 февраля, в банке работала временная администрация.

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Теги: #ликвидация банка#самоликвидация банка