Ликвидацию "Златобанка" продлили еще на два года

На аналогичный период продлеваются полномочия ликвидатора банка.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц решил продлить процедуру ликвидации "Златобанка" на 2 года - до 13 мая 2020 года включительно.

Читайте такжеСуд заморозил выплаты вкладчикам "Златобанка" на 24 миллиона

Как сообщается на сайте Фонда, на этот же период продлеваются полномочия ликвидатора банка Марины Славкиной.

Справка УНИАН. "Златобанк" работал на рынке Украины с 2008 года. Его основным владельцем была Елена Якименко.

Фонд гарантирования начал ликвидацию "Златобанка" в мае 2015 года. До этого, с 14 февраля, в банке работала временная администрация.