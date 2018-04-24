Украинская IT-отрасль в этом году вырастет минимум на 20% - Гройсман

По словам премьера, на IT приходится 3,6% ВВП Украины.

Украинская IT-отрасль, продемонстрировавшая в 2017 году рост на 20%, в 2018 году может показать как минимум такой же темп.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с представителями IT-индустрии.

"То, что за последний год (2017 - УНИАН) вы выросли на 20% и на этот год есть план не меньше, - это очень позитивный сигнал", - сказал он.

При этом глава правительства подчеркнул, что роль IT в украинской экономики должна увеличиваться.

"То, что вы имеете 3,6% ВВП, это хорошо, но это не соответствует потенциалу и возможностям", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, инвестиции в украинские IT-стартапи в 2017 году составили более 300 миллионов долларов.