Рубль из-за опасения новых санкций против России снова упал к историческим минимумам

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже вновь поднялся выше психологически важной отметки в 47 руб. На максимуме стоимость доллара поднялась до 47,845 руб., что более чем на 1 рубль выше уровня закрытия вчерашних торгов, сообщает РБК.

Одновременно с этим курс евро на биржевых торгах поднялся выше 59 руб. На максимуме стоимость евро в ходе утренних торгов достигла 59,5175 руб., что на 1,275 руб. выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Достигнув максимальных значений, курсы евро и доллара несколько отступили. К 10:20 мск курс доллара на Московской бирже составлял 47,7175 руб./долл., что на 89,75 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Курс евро к этому моменту составлял 59,4675 руб./евро – на 1,225 руб. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Читайте такжеНа рынке нефти наблюдается повышенная нестабильность«Ситуация в Украине в преддверии саммита G20 продолжает ухудшаться. Обвинения по поводу пересечения российской техникой территории Украины звучат все чаще, что не внушает оптимизма и может спровоцировать новые санкции со стороны Запада в отношении к РФ. Напомним, ЕС, вероятно, обсудит новые ограничения против России уже 17 ноября. Поддержку рублю сейчас оказывает лишь начало 17 ноября налогового периода в стране, а также политика ЦБ РФ. Таким образом, ситуация сейчас довольно противоречивая, и, несмотря на локальную перепроданность, рубль из-за присутствующих рисков какое-то время вполне может находиться под давлением. Определяющими в дальнейшей динамике российской валюты вновь станут цены на нефть и решение по поводу санкций против РФ», – отмечает эксперт ФГ БКС Иван Копейкин.

Официальный курс доллара, установленный ЦБ с 14 ноября 2014 года, составляет 46,1233 руб./долл., официальный курс евро – 57,4235 руб./евро.