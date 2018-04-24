Госфинмониторинг с начала года обнаружил операций по отмыванию доходов на 30 миллиардов

За этот период в рамках расследований против экс-президента Януковича правоохранителям переданы материалы на 15,3 миллиарда гривень.

Государственная служба финансового мониторинга Украины по результатам финансовых расследований в первом квартале 2018 года передала в правоохранительные органы 207 материалов о подозрительных финансовых операциях на общую сумму 29,6 миллиарда гривень.

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Как сообщила пресс-служба Госфинмониторинга, в том числе 49 материалов направлено в прокуратуру, 63 – фискальную службу, 34 – органы внутренних дел, 35 – Службу безопасности Украины, 26 - Национальное антикоррупционное бюро.

Также сообщается, что служба продолжает активную работу по расследованию фактов отмывания средств от коррупционных деяний экс-президента Виктора Януковича и приближенных к нему лиц. В первом квартале Госфинмониторинг передал правоохранителям соответствующие материалы по операциям на общую сумму 15,3 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба финансового мониторинга Украины по результатам финансовых расследований в 2017 году передала в правоохранительные органы 712 материалов о подозрительных финансовых операциях на сумму 59,4 миллиарда гривень.