В Украине ликвидируют банк бывшего депутата-регионала

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 13 ноября начал ликвидацию банка «Украинский финансовый мир» (УФС) на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации, сообщается на сайте фонда.

Фонд назначил ликвидатором банка Сергея Гончарова сроком на 1 год, до 12 ноября 2015 года включительно. О начале выплат вкладчикам и банке-агенте фонд сообщит дополнительно. Требования кредиторов для их удовлетворения за счет реализации имущества банка принимаются в течение 30 дней с момента размещения объявления об отзыве лицензии в газете «Голос Украины».

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банк «Украинский финансовый мир» 15 августа на основании решения Нацбанка о признании банка неплатежеспособным.

Читайте такжеФонд гарантирования совместно с МВФ будут искать причины банкротства банковБанк УФС работал на рынке Украины с 2003 года и входил в группу небольших финучреждений. На сайтах НБУ и банка отсутствует последняя отчетность банка за второй квартал 2014 года.

По информации на сайте банка, в апреле 2014 года в состав его основных акционеров вошли две кипрские компании - Zipernot Ltd и Themida Consulting Ltd. По информации СМИ, собственником банка является Павел Климец, владеющий водочной компанией «Олимп», в прошлом народный депутат Верховной Рады Украины от Партии регионов.