Украина очень уязвима к внешним шокам из-за долговой нагрузки - НБУ

В период с 2018 по 2022 год включительно Украине предстоит выплатить в счет погашения и обслуживания госдолга свыше 1,3 триллиона гривень.

Украина остается чрезвычайно уязвимой к внешним шокам из-за существенной долговой нагрузки на государственный сектор в среднесрочной перспективе, считают в Национальном банке Украины.

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"Несмотря на улучшение показателей внешней устойчивости, Украина остается чрезвычайно уязвимой к внешним шокам, в частности, из-за существенной долговой нагрузки на государственный сектор в среднесрочной перспективе", - отмечается в презентации НБУ об основных тенденциях в экономике нашей страны.

Нацбанк отметил, что валовой долг страны в течение следующих 12 месяцев вырос за счет государственного сектора, а главной причиной сокращения международных резервов Украины в первом квартале 2018 года стали выплаты правительства и НБУ по внешним обязательствам.

По прогнозам регулятора, бюджетный дефицит в 2018-2020 годах будет оставаться в пределах 2-3% ВВП, тогда как соотношение государственного долга к ВВП будет постепенно снижаться, приближаясь к пороговому значению 60% ВВП.

Ключевыми рисками для экономики Украины в Нацбанке назвали расторжение программы с Международным валютным фондом, приближение политического предвыборного цикла и потенциальное развертывание широкомасштабной мировой торговой войны.

Справка УНИАН. По информации Министерства финансов, в период с 2018 по 2022 год включительно Украине предстоит выплатить в счет погашения и обслуживания государственного и гарантированного государством долга 1,303 триллиона гривень.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до 76,3 миллиарда в долларовом эквиваленте, и на 11% - до 2,1 триллиона - в гривневом эквиваленте, что составляет около 72% ВВП.