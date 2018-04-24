Минюст взыскал с работодателей 147 миллионов гривень долгов по зарплате

С начала работы мобильных групп по взысканию зарплатных долгов было получено 51,7 миллиона гривень.

Государственная исполнительная служба с начала 2018 года взыскала с работодателей 147 миллионов гривень задолженности по выплате заработной платы.

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Об этом сообщила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко на пресс-конференции.

"С начала года силами Государственной исполнительной службы было взыскано 147 миллионов гривень задолженности по заработной плате. Задолженность была полностью погашена относительно 10 тысяч 905 работников", - заявила Глущенко.

Она также подчеркнула, что с начала работы мобильных групп по принудительному взысканию задолженности по выплате заработной платы (со 2 апреля 2018 года) госисполнителями было взыскано 51,7 миллиона гривень в пользу 3109 работников.

Глущенко отметила, что на данный момент в Минюсте находится 16,5 тысячи документов о взыскании задолженности, и остаток невзысканной задолженности составляет 390 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, задолженность по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 марта 2018 года сократилась на 3,1% по сравнению с задолженностью на 1 февраля 2018 года и составила 2,455 миллиарда гривень.