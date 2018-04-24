Курсы валют: НБУ ослабил официальную гривню к доллару, но укрепил к евро

Официальный курс НБУ на 25 апреля: 100 USD – 2617,7264 гривни; 100 EUR – 3197,0293 гривни; 10 RUR – 4,2451 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2617,7264 (24 апреля – 2612,5554)

100 EUR – 3197,0293 (24 апреля – 3197,2453)

10 RUR – 4,2451 (24 апреля – 4,2298)

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Как сообщал УНИАН, 24 апреля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,16/26,19 гривни/доллар.

По сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 1 копейку.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,99/32,03 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4248/0,4255 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,1773 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 666 сделок на сумму 494,86 миллиона долларов.