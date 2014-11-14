Экспорт из Украины за 9 месяцев превысил импорт более чем на $4 млрд

Профицит внешнеторгового баланса Украины по итогам января-сентября 2014 года составил 4,250 млрд долл., в то время как за аналогичный период прошлого года баланс внешней торговли был сведен с дефицитом в 5,944 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь.

В январе-сентябре 2014 года зафиксирован профицит внешней торговли товарами в 803,3 млн долл. против дефицита за аналогичный период прошлого года в 9,725 млрд долл.

Профицит внешней торговли услугами по итогам этого периода составил 4,423 млрд долл., что на 609,3 млн долл., или на 12,11%, меньше профицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 5,033 млрд долл.

За отчетный период импорт товаров и услуг в Украину, без учета услуг по переработке давальческого сырья, снизился на 15,189 млрд долл., или на 25,07%, - до 45,400 млрд долл., экспорт товаров и услуг из Украины снизился на 4,995 млрд долл., или на 9,14%, - до 49,650 млрд долл.

Читайте такжеУкраина заметно увеличила экспорт аграрной продукции в ЕвросоюзКак сообщал УНИАН, профицит внешнеторгового баланса Украины по итогам первого полугодия 2014 года, без учета временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя, составил 3,039 млрд долл.

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2013 году составил 8,476 млрд долл., что на 5,67%, или на 509,5 млн долл., меньше дефицита по итогам 2012 года в 8,985 млрд долл.

Последний раз положительное сальдо внешней торговли в Украине в размере 1,3 млрд долл. было зафиксировано по итогам 2005 года, после чего годовой внешнеторговый баланс оставался дефицитным.