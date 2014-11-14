Гривня на межбанке сегодня уже укрепилась на 19 копеек

Котировки гривни по отношению к доллару на сегодняшнем открытии межбанковского рынка практически не изменились по сравнению со вчерашним закрытием, однако позже выросли на 19 копеек.

Как сообщает УкрДилинг, по состоянию на 13:00 котировки гривни к доллару составили 15,4201/15,7300 против 15,5600/15,9200 на вчерашнем закрытии.

Котировки гривни к евро на этот момент времени составили 19,2054/19,6011.

Котировки гривни к российскому рублю на указанный момент составили 0,3263/0,3339.

Читайте такжеРубль из-за опасения новых санкций против России снова упал к историческим минимумамКак сообщал УНИАН, котировки гривни на межбанковском валютном рынке вчера, 13 ноября, за день выросли на 13 копеек - до 15,5600/15,9200. 12 ноября на межбанковском рынке также наблюдался рост гривни после сильного падения.

Во вторник, 11 ноября, к закрытию межбанка гривня упала до нового исторического минимума - 16,25 за доллар.