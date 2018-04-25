Программа макрофинансовой помощи: Данилюк попросил депутатов Европарламента о поддержке

Министр отметил, что помощь нужно получить в начале осени.

Министр финансов Украины Александр Данилюк заверил депутатов Европейского парламента в том, что Украина работает над тем, чтобы реализовать требования, которые остались невыполненными из предыдущей программы макрофинансовой помощи, до того, как будет согласована новая.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил во вторник в Брюсселе в рамках заседания Комитета ЕП по вопросам международной торговли, на котором рассматривался этот вопрос.

«Мы сфокусированы на выполнении условий, которые не были выполнены относительно предыдущей выплаты, для того, чтобы быть готовыми их выполнить до того, как будет согласована новая программа», - сказал Данилюк.

По словам министра, поддержка Европарламента «важна для прогресса повестки дня реформ». «Мы преданы реформам. Нам нужна макрофинансовая помощь, чтобы поддержать реформы и экономическую стабильность страны», - подчеркнул он.

Данилюк также отметил, что помощь «нужно получить в начале осени». «Я прошу вашей поддержки», - обратился министр к депутатам Европарламента.

Как сообщал УНИАН, доля ЕС в объеме украинского экспорта превысила 45%.