Минэкономики отчиталось об экспорте с начала года: ТОП-3 поставок

Более 45% экспорта товаров из Украины приходится на Европейский Союз.

Украина в январе-феврале 2018 года больше всего нарастила экспорт различных промышленных товаров (на 53,9%), древесины и бумажной массы (на 49,6%), а также продукции химической промышленности (на 35,3%).

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Кроме того, существенный прирост экспорта произошел в металлургии (28,2%), машиностроении (27,9%), легкой промышленности (24,5%), минеральных продуктов (15%). Экспорт продукции агропромышленного комплекса и пищевой промышленности в январе-феврале 2018 года вырос на 3,4%.

В структуре украинского экспорта доминирует АПК и пищевая промышленность (37,6%), металлургический комплекс (26,8%), машиностроение (11,4%), минеральные продукты (9%), химическая промышленность (5,1%), древесина и бумажная масса (4,2%), продукция легкой промышленности (2,7%).

Основными торговыми партнерами Украины являются Евросоюз (45,1% экспорта), Россия (7,3%), Турция (6,6%), Индия (5,2%), Египет (4,5%), Беларусь (2,8%).

Как сообщал УНИАН, по информации Госстата, в январе-феврале 2018 года экспорт украинских товаров вырос на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,4 миллиарда долларов.

Украинский экспорт в ЕС в январе-феврале вырос на 36,2%, составив 3,3 млрд евро. Также увеличились продажи украинской продукции в Сингапур, Беларусь, Турцию, Молдову и Ирак.