В Нацбанке опровергают информацию о намерении ликвидировать более 10 банков

Об этом Нацбанк сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Указанная информация, которая сегодня появилась в газете «Капитал», в частности, в статье под названием «НБУ планирует до конца года закрыть более десятка банков», является недостоверной, то есть не соответствующей действительности, и содержит сведения, которых не существует вообще. Официально заявляем, что сегодня нет никакого так называемого списка с банками, перечисленными в упомянутой статье, которые до конца этого года могут быть выведены с рынка», - говорится в сообщении.

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Регулятор подчеркнул, что периодическое появление в информационном пространстве заявлений и непроверенной информации о существовании вымышленных списков с теми или иными «проблемными» банками подрывает доверие граждан к банковским учреждениям и наносит вред действиям Национального банка по поддержке стабильности банковской системы.

Нацбанк призвал всех представителей средств массовой информации пользоваться только достоверными сведениями, внимательно проверять их источники, особенно когда информация является очень чувствительной для рынка и стабильности банковской системы. «Просим в первую очередь помнить о журналистской этике и интересах украинских граждан», - отмечается в сообщении.

В свою очередь, Фонд гарантирования вкладов физлиц также назвал информацию о получении у Нацбанка списка банков для выведения с рынка недостоверной, и призвал представителей СМИ и вкладчиков пользоваться только проверенной информацией из официальных и достоверных источников.

«Национальный банк Украины не передавал Фонду гарантирования список из более десяти финансовых учреждений, которые необходимо вывести с рынка. Фонд гарантирования обращает внимание вкладчиков и представителей СМИ на то, что ложная информация подрывает доверие граждан к банковской системе, провоцирует панические настроения населения и наносит вред финансовой системе страны», - говорится в сообщении фонда на его официальном сайте.

Как сообщал УНИАН, с начала года Нацбанк признал неплатежеспособными 26 банков: «Аксиома», «ИнтерКредитБанк», «Мелиор Банк», «Прайм-Банк», «Демарк», «Порто-Франко», «Грин Банк», «Экспобанк», «Актабанк», «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золотые ворота», «Еврогазбанк», «Финростбанк», «Старокиевский банк», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Форум», «Меркурий», «Брокбизнесбанк», «Реал Банк», «Даниэль».