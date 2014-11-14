Нацбанк сегодня продавал доллары по 15,42 гривни
13:40, 14 ноября 2014Финансы
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Национальный банк Украины на валютном аукционе для определения равновесного курса, проведенном 14 ноября, продал банкам 5 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,4201грн/долл.
НБУ продал банкам $5 млн по 15,42 грн/дол. / Фото УНИАН
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Согласно сообщению, общий объем заявок на покупку валюты, поданный банками, составил 25,7 млн долл., минимальный курс доллара, заявленный участниками аукционов, составил 15,40 грн/долл.
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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на валютном аукционе для определения равновесного курса, проведенном 13 ноября, продал банкам 5 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,5476 грн/долл.
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